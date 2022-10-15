Страна проснулась

из тгк Лобаева на улицах Москвы - иконы вместо коммерческой рекламы. На ГУМе и в других местах. Происходит это потому, что некоторые коммерческие компании, добровольно отказавшись от прибыли, приняли такое решение в это судьбоносное для нас время.