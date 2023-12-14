Комитет палаты представителей США поддержал налог на активы РФ

Комитет по международным делам нижней палаты американского конгресса выступил в поддержку законопроекта о стопроцентном налоге на ряд российских и белорусских активов, замороженных на фоне конфликта вокруг Украины.
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