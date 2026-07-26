На страже дальневосточных рубежей: как Владивосток встретил День ВМФ

Одними из первых День ВМФ отмечают во Владивостоке. Торжественные мероприятия начались с подъема Андреевского флага возле штаба Тихоокеанского флота, что символизирует верность военно-морской службе, преемственность поколений и уважение к истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии