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«Вагнеровцы» заходят в Сумы: правда или нет

«Вагнеровцы» заходят в Сумы: правда или нет

«Вагнеровцы» заходят в Сумы: правда или нет Елена ГалицкаяГород Сумы охвачен внезапным переполохом, который получил неожиданное продолжение.

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Комментарии
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А
Анатолий
Кто это всё о Пригожине пишет. Судя по тому, что по ТВ пошло о Пригожине - он труп политический. Его уже нам преподносят как мошенника, кем он в действительности и является. Этот коммерсант, дважды судимый,  с жидовскими (не еврейскими!!!) корнями из Шклова. Ведь нам подробно рассказали вчера, 09 07 2023, что собой представлял , например, конфликт властей Петербурга с этим проходимцем. Вскрыли все его коммерческие каналы. Пригожин должен в тюрьме сидеть в очередной раз.  И сделать это очень даже надо на вполне законных основаниях.  Ведь за мошенничество статья есть. И даже очень серьёзная. Вот вам и &quot;патриот&quot; в России. А его шавки , которых он в СМИ завёл и кормил, всё уняться не могут. Ну, кто сейчас завоет о &quot;патриоте&quot; Пригожине. Начинайте. Но учтите, он вам уже не сможет заплатить, а пострадать за диффамацию вы можете.
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15 час.
ВС
Василий Садайло
Пригожин сделал для России больше чем сотни корумпированных штабных генералов из МО.
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14 час.

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