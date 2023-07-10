«Вагнеровцы» заходят в Сумы: правда или нет

А

Анатолий

Кто это всё о Пригожине пишет. Судя по тому, что по ТВ пошло о Пригожине - он труп политический. Его уже нам преподносят как мошенника, кем он в действительности и является. Этот коммерсант, дважды судимый, с жидовскими (не еврейскими!!!) корнями из Шклова. Ведь нам подробно рассказали вчера, 09 07 2023, что собой представлял , например, конфликт властей Петербурга с этим проходимцем. Вскрыли все его коммерческие каналы. Пригожин должен в тюрьме сидеть в очередной раз. И сделать это очень даже надо на вполне законных основаниях. Ведь за мошенничество статья есть. И даже очень серьёзная. Вот вам и "патриот" в России. А его шавки , которых он в СМИ завёл и кормил, всё уняться не могут. Ну, кто сейчас завоет о "патриоте" Пригожине. Начинайте. Но учтите, он вам уже не сможет заплатить, а пострадать за диффамацию вы можете.