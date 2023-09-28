Обрезка и подвязывание комнатных растений

Чтобы комнатные растения красиво смотрелись, были хорошо сформированы и равномерно покрыты листьями или, наоборот, оставались небольших размеров, необходимо управляться с их ростом - периодически обрезать.
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