Теперь поняла почему мои ногти раньше не выглядели ухоженно (мастер премиум-салона раскрыла секрет)

Однажды, несколько лет назад, я пришла к мастеру и она спросила почему я не использую крем для рук, я сразу вытащила из сумки тюбик Loccitane с миндалем, которым все время пользовалась и сказала что использую его регулярно, несколько раз в день.
Однажды, несколько лет назад, я пришла к мастеру и она спросила почему я не использую крем для рук, я сразу вытащила из сумки тюбик Loccitane с миндалем, которым все время пользовалась и сказала что использую его регулярно, несколько раз в день.
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