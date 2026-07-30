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Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Shanghai Stock Exchange лидирует по обороту среди азиатских бирж с показателем 7,4 трлн долларов.Итоги биржевых торгов четверга и основные индикаторы азиатско-тихоокеанского региона представлены ниже: - Nikkei 225 +0,8% - Hang Seng -1% - ASX 200 +0,8% - Nifty 50 +0,1%.

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