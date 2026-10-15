О родовом проклятии Спенсеров всерьез заговорили после гибели принцессы Дианы — она погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, и тогда же вспомнили, что последние годы ей будто бы сопутствовали несчастья, а саму беду она словно предчувствовала.
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