О родовом проклятии Спенсеров всерьез заговорили после гибели принцессы Дианы — она погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, и тогда же вспомнили, что последние годы ей будто бы сопутствовали несчастья, а саму беду она словно предчувствовала.