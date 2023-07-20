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Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Вчера 18 июля в 13 часу в своём многосоттысячном телеграм-канале бумажный полководец решил пискнуть в сторону Главнокомандующего.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
покойник однако на днях будет...
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12 час.
АА
Афонин Андрей
А Пригожин ему предлагал влиться в ряды ЧВК &quot;ВАгнер&quot;, и воевать на благо России!   Этот Гиркин ссыканул.  А вообще - то читая его различные  выпады на всех, я думаю, что его лечить надо в психушке. Принудительно.
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11 час.
Александр Самбур
тупого долбоеба жизнь не учит? как и наглядные примеры судьбы шатателей? тогда вдвойне долбоёб
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2 час.

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