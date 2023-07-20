Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

АА

Афонин Андрей

А Пригожин ему предлагал влиться в ряды ЧВК "ВАгнер", и воевать на благо России! Этот Гиркин ссыканул. А вообще - то читая его различные выпады на всех, я думаю, что его лечить надо в психушке. Принудительно.