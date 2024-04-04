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В России введут режим параллельного импорта для иностранных патентов

В России введут режим параллельного импорта для иностранных патентов

Как сообщает РБК, правительство РФ поручило ведомствам создать специальную комиссию, которая будет заниматься выдачей лицензии на использование иностранных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

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