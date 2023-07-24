Нетрудовые мигранты — угроза для России

Лариса Поплавская

Если они не трудовые, почему они становятся граждаенами. В какой еще стране такое возможно??? Наше руковоство за такие дела заслуживают плохих слов о себе. Надоело говорить об одном и том же. Это плохая политика, это плохой бизнес для нас, для народа. А чинуши ненасытные (список синонимов придумает каждый по своему развитию) ПОЗОР