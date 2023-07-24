Мигранты, их выходки и преступления, опять в центре внимания. После некоторого спада напряжённости опять назревает протест в обществе, как в 2011 году.
Нетрудовые мигранты — угроза для России
Комментарии
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Лариса Поплавская
Если они не трудовые, почему они становятся граждаенами. В какой еще стране такое возможно??? Наше руковоство за такие дела заслуживают плохих слов о себе. Надоело говорить об одном и том же. Это плохая политика, это плохой бизнес для нас, для народа. А чинуши ненасытные (список синонимов придумает каждый по своему развитию) ПОЗОР
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19 час.
Уя
Уфимцев я
Всех этих баб толстожопых, которые жируют и взятки берут в миграционных центрах, как в печально известном Челябинске, гнать поганой метлой! И начальников "ихних", толстомордых полковников и майоров! Давайте порядок начнем со своего дома!
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16 час.
k
kraft54
пора применять очень суровые,но необходимые меры-виновных в преступлениях судить и сажать,проверить законность получения российских документов,тем,кто выдавал и на этом зарабатывал-судить,других высылать!
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16 час.
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