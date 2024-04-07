В Тамбове определились победители фестиваля ГТО среди трудовых коллективов области

В Тамбове состоялся Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов области. В выполнении нормативов комплекса состязались педагоги и кондитеры, работники химической промышленности и энергетики, преподаватели колледжа и работники УФСИН.
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