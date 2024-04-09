Президент Франции призвал власти Сербии согласовывать с Евросоюзом свою внешнюю политику

Сербии следует более активно согласовывать свою политику в международных делах с Европейским союзом. С таким призывом к президенту Сербии Александру Вучичу выступил глава французского государства Эммануэль Макрон.
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