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Тайная доктрина

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Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин

Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин

Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин В далёком 1991 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» вышел материал под названием «Концепция создания семейств ВГМ», в котором были обоснованы принципы создания семейств перспективных боевых машин как части системы вооружения Сухопутных войск и сформированы типажи вооружения военной техники.

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