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Закон и Порядок

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Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Кстати, если вы думаете, что вся эта шумиха с экзаменами для мигрантов, которые раньше сдавали тест на зание языка тупо за взятки и поэтому на русском двух слов связть не могли, утихла, то смею заверить - вы глубоко заблуждаетесь.

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Комментарии
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А
Александр24
30%? Не успели бедолаги денюжку занести.
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20 час.

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