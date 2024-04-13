Кто на самом деле не хочет мира в Закавказье: Лавров снова всех обличил

Русский министр снова попытался достучаться до правительства Пашиняна по поводу того, что США намеренно пытаются подорвать мирные договорённостиСергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ сказал, что коллективный Запад пытается подорвать договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа.