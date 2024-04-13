Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В В
    Измучились нелюди с нашими пенсионерами. Дустом посыпать не пробовали?В России снижают ...
  • Николай Арзамасцев
    А как тут возразишь, фамилия у этого иуды пока ещё русская...Вспомнил, что он ...
  • Nina Pudikova
    Спасибо за информацию!!!Магнитная буря 14...

Кто на самом деле не хочет мира в Закавказье: Лавров снова всех обличил

Кто на самом деле не хочет мира в Закавказье: Лавров снова всех обличил

Русский министр снова попытался достучаться до правительства Пашиняна по поводу того, что США намеренно пытаются подорвать мирные договорённостиСергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ сказал, что коллективный Запад пытается подорвать договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Кочегаров
Слепой не увидит, глухой не услышит... Стучи не стучи Пашинян не откроет. Тут, как в крутом криминальном сериале, нужен спецназ: зашел, поставил раком и вывел &quot;на свежий воздух&quot;.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору