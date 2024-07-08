Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Ушел с госслужбы, предьявил в налоговую заработки, купил зарубежную недвижку. Законом не преследуется. Своровал во вр...«Чудовищный беспр...
  • нина сафронова
    🤝"Приедем в Россию...
  • Виктор Борисов
    Не кидайте в меня тапочки..С большевистской прямотой и пролетарской ненавистью как бывший военный хочу высказать свое..."Приедем в Россию...

Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Сегодня ФСБ пресекла угон на территорию Украины самолета с ядерным оружием ТУ-22М-3 и получила ценную информацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Волков
Слушай автор, ты в каком отстойнике учился? У тебя что нечего вспомнить из детских лет хорошего? Походя обосрал то чем гордится должен, а потом в оправдание выдумал слезливую историю.
Ответить
14 час.
Николай Сопляков
И даже не выдумал, а сплагиатил бородатую сказку о солдатах у магазина...
Ответить
14 час.
АндрейБорков
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх