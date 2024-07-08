Сегодня ФСБ пресекла угон на территорию Украины самолета с ядерным оружием ТУ-22М-3 и получила ценную информацию.
Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста
Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
Слушай автор, ты в каком отстойнике учился? У тебя что нечего вспомнить из детских лет хорошего? Походя обосрал то чем гордится должен, а потом в оправдание выдумал слезливую историю.
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14 час.
Николай Сопляков
И даже не выдумал, а сплагиатил бородатую сказку о солдатах у магазина...
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14 час.
АндрейБорков
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13 час.
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