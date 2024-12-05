«Известия»: россиянам рассказали, как добыть золото из старых гаджетов

В процессе изучения старых смартфонов, ноутбуков, телевизоров и других бытовых приборов можно обнаружить ценные металлы, об этом сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, передает газета «Известия».
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