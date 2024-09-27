Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции в период с 21 по 27 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. За минувшую неделю Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.