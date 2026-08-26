Депутаты приняли новый Устав Липецка в двух чтениях

Новый Устав Липецка состоит из 11 глав и 67 статей, в числе новелл — глава города одновременно замещает государственную и муниципальную должности, а также закрепляется статус временно исполняющего полномочия главы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии