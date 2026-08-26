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Новости Липецка

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Депутаты приняли новый Устав Липецка в двух чтениях

Депутаты приняли новый Устав Липецка в двух чтениях

Новый Устав Липецка состоит из 11 глав и 67 статей, в числе новелл — глава города одновременно замещает государственную и муниципальную должности, а также закрепляется статус временно исполняющего полномочия главы.

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