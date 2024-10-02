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Аргументы и Факты

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На Украине сотрудники военкомата задержали священнослужителя

На Украине сотрудники военкомата задержали священнослужителя

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) задержали священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Полищука, сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов.

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