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Business Daily

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Ресторан как медиа, отель как клуб: почему бизнес теперь продает не вещи, а впечатления

Ресторан как медиа, отель как клуб: почему бизнес теперь продает не вещи, а впечатления

Есть странный парадокс у современной экономики: чем больше всего можно купить онлайн, тем важнее становятся места, куда нужно прийти лично.

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