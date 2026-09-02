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Царьград

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В Красногорске на месте «Снежкома» планируют построить «человейник»

В Красногорске на месте «Снежкома» планируют построить «человейник»

Высотки, детсад и поликлинику собираются возвести на территории бывшего «Снежкома».На месте знаменитого горнолыжного комплекса «Снежком» в красногорской Павшинской пойме планируют построить многоэтажный жилой комплекс, а вместе с ним — детский сад и поликлинику.

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