В Красногорске на месте «Снежкома» планируют построить «человейник»

Высотки, детсад и поликлинику собираются возвести на территории бывшего «Снежкома».На месте знаменитого горнолыжного комплекса «Снежком» в красногорской Павшинской пойме планируют построить многоэтажный жилой комплекс, а вместе с ним — детский сад и поликлинику.