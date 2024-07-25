Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня опровергла утверждения ДПП о "риске поездок" в континентальную часть

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду подвергла критике Демократическую прогрессивную партию /ДПП/ Тайваня за распространение ложных слухов о так называемом "риске поездок" в континентальную часть, назвав это чисто политическим ходом.