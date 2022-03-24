Тренер Турции Кунтц перед Португалией: «Прогресс команды дает надежду. Интересно, на что мы способны»

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунтц высказался в преддверии игры с Португалией. Команды сыграют в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

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