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Стало известно, работникам какой сферы в России платят более 900 тысяч рублей

Стало известно, работникам какой сферы в России платят более 900 тысяч рублей

Средняя зарплата более 970 тысяч рублей в России за период с января по май 2026 года отмечалась в сфере морского пастбищного рыбоводства, пишет ТАСС.

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