Перед холодами скупаю эти коврики: на даче они понадобятся у двери, в сарае, на веранде и у грядок

Рельефный пластмассовый коврик с отверстиями — всепригодная вещь, которая способна решить ряд проблем в один момент в нескольких зонах на даче.
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