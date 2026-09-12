temapenza
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temapenza

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Перед холодами скупаю эти коврики: на даче они понадобятся у двери, в сарае, на веранде и у грядок

Рельефный пластмассовый коврик с отверстиями — всепригодная вещь, которая способна решить ряд проблем в один момент в нескольких зонах на даче.

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