The Times: Британия консультирует Украину по вопросам переговоров с США

Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного февральскому инциденту между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
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