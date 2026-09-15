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Новый мост соединил Болотную набережную в единый пешеходный маршрут

Новый мост соединил Болотную набережную в единый пешеходный маршрут

В центре Москвы открыли пешеходный мост под Малым Каменным мостом, который связал два участка Болотной набережной и убрал необходимость пользоваться прежним обходным маршрутом.

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