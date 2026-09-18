Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах

Россияне идут на избирательные участки и за границей. В 152 странах их открыто более трехсот. В Израиле можно проголосовать в посольстве в Тель-Авиве, в генконсульстве в Хайфе, а также на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме.
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