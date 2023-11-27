Звезда шоу «Пацанки» ответила на слухи о камерах в туалете

Российская рэп-исполнительница, участница третьего сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) ответила на слухи о том, что на проекте в туалетах были камеры наблюдения.
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