На «Зоомире» в Нижнем Новгороде покажут 3,5 тысячи собак и домашних лис

Выставка «Зоомир» пройдёт на Нижегородской ярмарке 3–4 октября, её главным событием станут рейтинговые показы собак с участием более 3,5 тысячи животных свыше 200 пород.
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