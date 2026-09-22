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Царьград

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На «Зоомире» в Нижнем Новгороде покажут 3,5 тысячи собак и домашних лис

На «Зоомире» в Нижнем Новгороде покажут 3,5 тысячи собак и домашних лис

Выставка «Зоомир» пройдёт на Нижегородской ярмарке 3–4 октября, её главным событием станут рейтинговые показы собак с участием более 3,5 тысячи животных свыше 200 пород.

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