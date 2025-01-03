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Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

Захарова напомнила Бербок о базах США в Германии в ответ на заявление о России Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита в Дамаск призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия.

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