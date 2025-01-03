Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

Захарова напомнила Бербок о базах США в Германии в ответ на заявление о России Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита в Дамаск призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия.
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