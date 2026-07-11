Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Как «спецслужба» и «любовь» разводят на теракт

Как «спецслужба» и «любовь» разводят на теракт

Тебе рассказывают про секретную службу, доверие и «мы вдвоём против системы». Красивая история. Проблема одна: платит в ней только один человек.

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