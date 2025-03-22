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Алькарас о поражении от Гоффена: «Я сыграл на очень плохом уровне. Физически чувствовал себя не очень»

Алькарас о поражении от Гоффена: «Я сыграл на очень плохом уровне. Физически чувствовал себя не очень»

Он уступил бельгийцу во втором круге 7:5, 4:6, 3:6. «Я сыграл на очень плохом уровне. Просто хотелось сыграть лучше.

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