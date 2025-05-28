Шаманка из «Битвы экстрасенсов» предсказала дату конца СВО и дальнейшую судьбу Украины

В мире, где политические карты перекраиваются с пугающей скоростью, а каждый новый день приносит тревожные заголовки, миллионы людей по обе стороны конфликта с замиранием сердца ждут ответа на главный вопрос: когда же наступит мир? И тут на сцену выходит имя знаменитой шаманки и ясновидящей, чьи предсказания ранее уже находили отклик и, по мнению многих, сбывались.