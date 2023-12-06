Тайный десант на Кубу. Белорусские ракеты возьмут на прицел флот в Майами

Представляется, что в связи с задачами в Гайане, Мадуро тоже что-то подобное позарез нужно с дополнительными зрк, ибо амеры концессию на добычу без боя вряд ли оставят

ч

чвсатпкьл

(То вдруг очутился в Дубае на международной конференции по климату) автор явно не в ладах с литературным языком, сплошные идиомы и жаргонизмы поэтому и не спешит обозначить имя своего авторства. (Очутился, как черт перед заутреней). Это слово можно употреблять только к иным потусторонним силам и то в церковных текстах. А для официальных лиц в сообщениях пишут прибыл. 😅🤣😂