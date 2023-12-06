Как-то, все мы и мы. А тут Батька себя проявил. То вдруг очутился в Дубае на международной конференции по климату, теперь вот в Пекине встретился с Си Цзиньпином.
Тайный десант на Кубу. Белорусские ракеты возьмут на прицел флот в Майами
Комментарии
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Sergey V
Там нужна ПВО, а потом все остальное.
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5 час.
Михаил Фадеев
Представляется, что в связи с задачами в Гайане, Мадуро тоже что-то подобное позарез нужно с дополнительными зрк, ибо амеры концессию на добычу без боя вряд ли оставят
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4 час.
ч
чвсатпкьл
(То вдруг очутился в Дубае на международной конференции по климату) автор явно не в ладах с литературным языком, сплошные идиомы и жаргонизмы поэтому и не спешит обозначить имя своего авторства. (Очутился, как черт перед заутреней). Это слово можно употреблять только к иным потусторонним силам и то в церковных текстах. А для официальных лиц в сообщениях пишут прибыл. 😅🤣😂
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3 час.
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