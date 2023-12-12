Узнать свою судьбу: гадания в ночь на Андрея Первозванного, 13 декабря Даниил АрхаровАндреев День или день памяти святого апостола Андрея Первозванного, входит в число загадочных событий календарного цикла.
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