ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области

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Вооруженные силы (ВС) России подняли флаг над населенным пунктом Водолаги в Сумской области. Об этом сообщает репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко в Telegram.