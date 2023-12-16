"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

Сергей Гунькин

В США уже поняли шутки кончились. А уран продали кто ещё в мире соблюдает договорённости? А есть Индия Азия. Как думаешь смотрят и рассуждают ага. Санкции. Как там Россия? О держаться. Если ты не надёжный партнёр будешь доверять? Сумбурно написал но смысл с Россией можно иметь дело. И никакие санкции не выиграют.