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Закон и Порядок

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"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

В ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности проводимом в Вене, глава российской делегации Константин Гаврилов, без обиняков прямо заявил, что если с польских аэродромов взлетит хотя бы один самолет, и направится в зону CBO с целью оказания помощи лиходеям, то аэродромы станут законной целью для ВС РФ.

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Комментарии
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Николай Титов
Цена на яйца - как показатель качества жизни Россиян.   Оригинально.
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1 час.
Сергей Гунькин
В США уже поняли шутки кончились. А уран продали кто ещё в мире соблюдает договорённости?  А есть Индия Азия. Как думаешь смотрят и рассуждают ага. Санкции. Как там Россия? О держаться. Если ты не надёжный партнёр будешь доверять? Сумбурно написал но смысл с Россией можно иметь дело. И никакие санкции не выиграют.
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
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