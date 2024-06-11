Амбициозная игра Clair Obscur: Expedition 33 создается ветеранами индустрии на последне...

Амбициозная игра Clair Obscur: Expedition 33 создается ветеранами индустрии на последней версии Unreal Engine 5На прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2024 была анонсирована новая пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33.
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