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Форвард «Урала» Шеттине о 2:2 с «Ростовом»: «Хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть»

Форвард «Урала» Шеттине о 2:2 с «Ростовом»: «Хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть»

Форвард екатеринбуржцев высказался после матча 9-го тура Мир РПЛ (2:2). — Что сказал тренер после матча? — Забили два хороших гола, хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть.

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