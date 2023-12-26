Петербуржцам рассказали, какие жирные продукты помогают похудеть

В Петербурге многие жители при попытке похудеть отказываются от употребления жирных продуктов. В связи с этим тренер по спортивному питанию, диетолог Кэтрин Джервасио назвала десять жирных продуктов, которые помогут похудеть.
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