Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен

Жумабек Дильтаев

Ситуация напоминает начало ВОВ. Когда СССР угрожали, а руководство ,,не поддавалась на провокации ". Надо открыто предупредить все страны, которые готовы воевать до последнего украинца, что удар, неминуемо, будет нанёс и по тем странам, которые имеют свой военный контингент на территории Украины. Что за счёт горя других им ,,прославиться" не получится.