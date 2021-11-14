Госсекретарь США Блинкен: Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины © AP Photo / Ben Stansall, Pool .
Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен
Комментарии
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Жумабек Дильтаев
Ситуация напоминает начало ВОВ. Когда СССР угрожали, а руководство ,,не поддавалась на провокации ". Надо открыто предупредить все страны, которые готовы воевать до последнего украинца, что удар, неминуемо, будет нанёс и по тем странам, которые имеют свой военный контингент на территории Украины. Что за счёт горя других им ,,прославиться" не получится.
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