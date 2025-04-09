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По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Городские власти заблаговременно проводят все необходимые конкурсные процедуры, чтобы начать ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» значительно раньше запланированных сроков – уже в этом году.

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