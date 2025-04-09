По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Городские власти заблаговременно проводят все необходимые конкурсные процедуры, чтобы начать ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» значительно раньше запланированных сроков – уже в этом году.
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