БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть

Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть

«Все-таки у меня были наивные представления о том, что весь мир, и прежде всего так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
как долго доходят до Кремля азбучные истины. Даже если бы не было СВО то и тогда погранвойска необходимы. Не говоря уж о том,что ни одна сука не ответит за их расформирование. Скоро начнётся,да уже началось очередное великое переселение народов. И гадать не надо,что часть этого потопа направят на Россию,это не считая того,что те же дебилы из Кремля добровольно! завозят миллионы игиловцев.
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