Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть

Юрий Кушнарев

как долго доходят до Кремля азбучные истины. Даже если бы не было СВО то и тогда погранвойска необходимы. Не говоря уж о том,что ни одна сука не ответит за их расформирование. Скоро начнётся,да уже началось очередное великое переселение народов. И гадать не надо,что часть этого потопа направят на Россию,это не считая того,что те же дебилы из Кремля добровольно! завозят миллионы игиловцев.