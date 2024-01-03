«Все-таки у меня были наивные представления о том, что весь мир, и прежде всего так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации.
Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть
Комментарии
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Юрий Кушнарев
как долго доходят до Кремля азбучные истины. Даже если бы не было СВО то и тогда погранвойска необходимы. Не говоря уж о том,что ни одна сука не ответит за их расформирование. Скоро начнётся,да уже началось очередное великое переселение народов. И гадать не надо,что часть этого потопа направят на Россию,это не считая того,что те же дебилы из Кремля добровольно! завозят миллионы игиловцев.
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