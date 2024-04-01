Путин поручил обеспечить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами защиты

Известия/Дмитрий Коротаев Правительство РФ вместе с руководством Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Белгородской и Херсонской областей должны до 27 апреля обеспечить бригады скорой помощи средствами защиты от украинских обстрелов.
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