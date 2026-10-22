Семьям с болеющими детьми станет легче: период оплачиваемого ухода продлят на 30 дней в год. Правительство решило увеличить выплаты по временной нетрудоспособности для родителей, ухаживающих за детьми.
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