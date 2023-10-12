Елизавета Боярская рассказала о дружбе с Данилой Козловским

Лиза не только красива и талантлива, но умна и деликатна, доброжелательна по отношению к людям. На любой вопрос, связанный не только лично с ней, но и с ее родителями, отвечает без высокомерия, находит верную интонацию.
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