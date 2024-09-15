Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак. Москва может устроить "космический Перл-Харбор"

Сила в правде
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Сила в правде

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха ,  ДЕРЖИТЕ  меня  КРЕПЧЕ , ===Американская армия --это  ,,Лучшая боевая сила в истории войн,, ...!!! АБСОЛЮТНО НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ ВЫИГРАЛИ  и они аж  САМЫЕ ,,ЛУЧШИЕ,,  , САМОВЛЮБЛЁННЫЕ  ДЕГЕНЕРАТЫ.................
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